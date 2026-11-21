Жители Пермского края стали чаще приобретать БАДы от похмельного синдрома, пишет v-kurse.ru.

За девять месяцев текущего года в регионе резко вырос спрос на биологически активные добавки, предназначенные для облегчения похмельного синдрома. По данным DSM Group, предоставленным порталу, объём продаж подобных БАДов увеличился более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Годом раньше на подобные товары граждане тратили 7,2 млн рублей. В текущем году прикамцы приобрели 123 тысячи упаковок БАДов от похмелья на 31,4 млн рублей.

Одновременно с этим в Прикамье зафиксирован спад интереса к антипохмельным лекарствам. За январь—сентябрь 2026 года было продано 4,2 тысячи упаковок — на 12% меньше, чем годом ранее.

Специалисты напоминают: перед приёмом любого лекарственного средства или биологически активной добавки необходима консультация врача.