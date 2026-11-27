6-летняя девочка погибла в массовой аварии с участием грузовиков на Тюменском тракте, сообщает JustMedia.ru.

Авария произошла на 177-м километре трассы в Пышминском районе. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, автомобиль «Ауди» двигался в сторону Екатеринбурга. В один момент машину сильно занесло, после чего она столкнулась с попутными грузовиками КамАЗ и «Скания».

Юная пассажирка иномарки, находившаяся в детском кресле, погибла на месте. Её 40-летнего отца осмотрели медики, от госпитализации он отказался. В автомобиле также находились 9-летняя дочь водителя, его 63-летняя мать и 41-летний родственник. Все трое получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель «Ауди» разогнался на обледенелом участке трассы, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. Инспекторы ГАИ устанавливают обстоятельства и причины аварии.