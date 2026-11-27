Участник СВО, депутат законодательного собрания Пермского края, руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Григоренко уволился с должности директор школы №87 в Перми. По данным Ura.ru, с 26 ноября он работает в учреждении только как учитель истории.

Причиной такого решения стало желание больше времени уделять поддержке участников спецоперации. Он считает, что сейчас важнее сосредоточиться на работе с ветеранами — как на законодательном уровне, так и организационно.

Напомним, Александр Григоренко летом 2023 года потерял кисть левой руки на СВО, ему установили протез. Вернувшись в Пермь, в 2024 году он стал директором школы №87. В сентябре 2026 года он избрался в краевой парламент от партии «Единой России». Также несколько лет назад вышла книга ветерана «Мобик».