Задержание подозреваемого в похищении человека провели следователи в Горнозаводске, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.
По версии следствия, днём 19 ноября 2026 года 55-летний мужчина, угрожая 23-летней девушке пневматическим пистолетом, силой заставил её сесть в автомобиль. Злоумышленник привёз похищенную к себе в квартиру, где незаконно удерживал.
В ближайшее время следователи предъявят задержанному официальное обвинение. В суд уже направили ходатайство о заключении фигуранта под стражу.
Расследование продолжается.
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