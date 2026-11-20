Задержание подозреваемого в похищении человека провели следователи в Горнозаводске, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, днём 19 ноября 2026 года 55-летний мужчина, угрожая 23-летней девушке пневматическим пистолетом, силой заставил её сесть в автомобиль. Злоумышленник привёз похищенную к себе в квартиру, где незаконно удерживал.

В ближайшее время следователи предъявят задержанному официальное обвинение. В суд уже направили ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

Расследование продолжается.