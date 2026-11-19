Владелец кафе «Просто вкусно» в Кудымкаре выплатил деньги юной посетительнице, которая заболела сальмонеллёзом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

17 августа текущего года девочка поела в кафе тортилью с курицей. У неё вскоре заболел живот, началась тошнота и диарея. На следующий день она обратилась за экстренной помощью, а 19 августа девочку госпитализировали в инфекционное отделение больницы Коми Пермяцкого округа с диагнозом сальмонеллёз.

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В ходе судебного разбирательства стороны достигли договорённости и заключили мировое соглашение.

Предприниматель заплатил 1 195 рублей в счёт возмещения материального ущерба (расходов на приобретение лекарств) матери пострадавшей и 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда самой несовершеннолетней.