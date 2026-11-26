Прокуратура Осинского округа добилась компенсации морального вреда для несовершеннолетнего, который получил травму в спортивной школе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что ребёнок в ожидании начала занятия травмировал ногу на тренажёре, который находился в неисправном состоянии. При этом ответственные лица не принимали мер ни к ремонту оборудования, ни к его демонтажу. По иску прокурора суд взыскал с учреждения в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

О состоянии пострадавшего школьника информации нет.

Напомним, в Пермском крае подросток погиб на сборах по ОБЖ. Ребёнку резко стало плохо. Спасти его не смогли.