Компания из Перми выплатила семье крупную сумму за травму ребёнка в ДТП, произошедшем по вине сотрудницы организации.

В ГУФССП по Пермскому краю рассказали, что водитель автомобиля Mercedes, принадлежащего дорожно-строительной компании, нарушила правила. Она проехала на красный сигнал светофора и врезалась Geely Atlas. В ДТП пострадала девочка, которая находилась в пассажирском кресле — у неё были диагностированы сотрясение головного мозга и ушибы. Автомобиль получил серьёзные повреждения.

Так как стоимость ремонта оказалась выше суммы, которую выплатила страховая компания, суд постановил взыскать с владельца автомобиля-виновника ДТП недостающую сумму на ремонт и покрыть расходы истца на экспертизу и госпошлину. Кроме того, организацию обязали выплатить семье компенсацию морального вреда. После ДТП у девочки был длительный стресс, она боялась ездить в машине, у неё началась бессонница, стала замкнутой. Также она не могла заниматься музыкой и посещать бассейн. Компанию обязали выплатить ребёнку 150 тысяч рублей, и по 50 тысяч — её родителям.

В общей сложности, к судебным приставам поступили три исполнительных документа о взыскании с организации 760 тысяч рублей. Но компания сначала отказывалась выплачивать деньги. Долг был погашен только после того, как в организацию обязали выплатить штраф и ввели несколько запретов, осложняющих её работу. Директора предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В результате долг был погашен.