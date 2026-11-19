Режим «Беспилотной опасности» сняли в соседней с Пермским краем Удмуртии. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в своём официальном канале в MAX.

Одновременно в регионе отменили режим «Ковёр», который вводится для ограничения использования воздушного пространства, и возобновил работу аэропорт Ижевска. После снятия ограничений воздушная гавань Ижевска вернулась к штатной работе.

Отметим, что в Пермском крае 19 ноября режим «Беспилотной опасности» не объявляли. В отличие от соседних регионов — Удмуртской Республики и Татарстана, — в Прикамье обстановка оставалась спокойной.

Напомним, что подобные режимы вводятся для обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры.