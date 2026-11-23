Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) — российский производитель современных средств для борьбы со льдом, принял участие в ХХ Международной выставке «Транспорт России» в Москве.

На объединенном стенде Пермского края компания представила продукцию линейки «Бионорд» для зимнего содержания дорожной инфраструктуры.

Выставка прошла в рамках ежегодной «Транспортной недели», которую организует Министерство транспорта России. В этом году мероприятие объединило более 100 компаний и организаций, в числе которых производители специализированной техники и материалов, представители федеральных ведомств, региональных дорожных и эксплуатационных служб.

Линейка реагентов нового поколения «Бионорд» включает жидкие, твердые и двухфазные составы, разработанные под разные климатические условия, типы инфраструктуры и задачи зимнего содержания территорий. Продукция изготавливается из природных солей с добавлением ингибиторов коррозии и макроэлементов, обогащающих почву. Благодаря этому материал снижает нагрузку на металлоконструкции и безопасен для окружающей среды. При этом реагенты «Бионорд» работают в широком диапазоне низких температур и сохраняют длительное действие, а их расход до семи раз ниже, чем у смесей из песка и галита.

Материалы выпускаются по ГОСТ Р 58427-2020, имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы и относятся к четвертому классу опасности (малоопасные вещества).

«История завода и бренда „Бионорд“ начиналась в Пермском крае, где и сегодня сосредоточены основные производственные мощности компании. Продукция предприятия востребована по всей стране — „Бионорд“ применяют для содержания городских улиц, федеральных трасс, аэропортов и других объектов инфраструктуры более чем в 50 регионах России. Устойчивый спрос на федеральном уровне позволяет нам последовательно развивать производство, инвестировать в модернизацию, запускать новые технологические линии и создавать рабочие места для жителей Прикамья», — отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылëв.

Основная производственная площадка УЗПМ расположена в Краснокамске Пермского края. Сегодня завод входит в топ-30 крупнейших компаний Прикамья и в число 400 крупнейших предприятий Урала и Сибири, оставаясь одним из ведущих налогоплательщиков региона.

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