Пост руководителя представительства Государственной корпорации «Ростех» в Пермском крае занял бывший региональный чиновник Илья Мосюгин, сообщает v-kurse.ru.

По данным портала, в разные годы Мосюгин работал в Министерстве градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, департаменте экономического и инвестиционного развития аппарата регионального правительства, а также возглавлял управление промышленности краевого Минпромторга. Кроме того, он занимал должность директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Александровский машиностроительный завод».

На новой должности Илья Мосюгин будет курировать взаимодействие с правительством Пермского края, муниципальными властями и представителями делового сообщества, а также координировать деятельность предприятий корпорации, работающих в регионе.

Государственная корпорация «Ростех» была создана в конце 2007 года для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Сегодня в её структуру входят более 800 научных и производственных организаций, расположенных в 60 регионах России.