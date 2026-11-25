Первый день метеорологической зимы стал настоящим испытанием для водителей. Об этом сообщает «КП Пермь» со ссылкой на начальника отделения пропаганды ГАИ Пермского края Наталью Крипак .

За 24 ноября в крае произошло 68 автомобильных аварий. В них погибли три человека. При этом число аварий может быть и выше — множество происшествий оформляется по европротоколу и не попадает в официальную статистику.

«Подобную картину мы видим ежегодно после первого снега, так как водители по большей части забывают, как себя вести в таких погодных условиях», — отметила Крипак.

Одна из смертельных аварий произошла в Краснокамске — автомобиль столкнулся с грейдером, двигавшимся в попутном направлении. Ещё два человека погибли в Добрянском районе: причиной стал выезд на полосу встречного движения. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, точные обстоятельства установят следователи.

Кроме того, за сутки было зафиксировано два наезда на детей-пешеходов. В Чайковском водитель сбил курьера-велосипедиста — молодой человек получил тяжёлую травму и был госпитализирован. Виновник скрылся с места происшествия, но позже его установили.

В самой Перми ДТП с пострадавшими за сутки не зарегистрировали.

Напомним, 24 ноября в Перми началась настоящая зима. В Перми за ночь накопилось 5 мм осадков, а днём добавилось ещё 4 мм.