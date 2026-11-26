Самолёты, летевшие в Екатеринбург, приземлились в пермском аэропорту Большое Савино 26 ноября, передаёт «КП-Пермь».

Причиной стали сбои и задержки авиарейсов в аэропорту «Кольцово» из-за сильного снегопада. Часть воздушных судов решили перенаправить на запасной аэродром в Пермь. По информации издания, на 14:20 вылета в Екатеринбург ждали авиарейсы из Санкт-Петербурга, Томска, Дубая и Хургады.

Судя по данным на электронном табло пермского аэропорта, вечером 26 ноября в региональный центр с небольшой задержкой прибудет самолёт из Москвы. По расписанию он должен сесть в региональном центре в 19:25, но приземлится в 19:33. Кроме того, 27 ноября в Пермь с опозданием прибудут утренние авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Время задержки самолёта из столицы, например, превысит три часа: вместо 03:25 он прилетит в Пермь в 6:30. Следующий борт из Москвы сядет в Большом Савино с опозданием на 45 минут. А самолёт из Санкт-Петербурга прилетит в Пермь с задержкой более чем на час. Кроме того, из Перми с опозданием вылетит самолёт до Москвы. Отправление, назначенное на 5:50, фактически состоится в 7:00.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что два дня назад, 24 ноября, в Екатеринбурге из-за непогоды приземлились три самолёта, летевшие в Пермь.