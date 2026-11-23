Самолёт с юниорской сборной России по дзюдо совершил посадку в Перми по пути из Ташкента в Москву.

Как сообщили в Федерации дзюдо России, молодые люди возвращались с первенства мира. Рейс с юниорской сборной России приземлился в Перми вынужденно ранним утром 23 ноября. Причиной стала временная приостановка работы столичных аэропортов из-за угрозы беспилотников.

Отметим, что на турнире в составе сборной отличилась и представительница Центра спортивной подготовки Пермского края Ксения Занозина. Она стала обладательницей серебряной медали. В решающей схватке Ксения уступила японской спортсменке.

Напомним, в Перми также 23 ноября на несколько часов закрывали аэропорт из-за режима «Беспилотной опасности».