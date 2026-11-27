Рысь снова заметили в Красновишерске.

Фотограф Алексей Зиновьев рассказал, что дикую кошку заметили на дереве у дома по улице Коммунистической. Когда он приехал её фотографировать, она спустилась и перебралась в разрушенные сараи. Животное вело себя спокойно и позволило подойти довольно близко. По словам фотографа, удалось выяснить, что, скорее всего вышедшая к людям рысь —самец преклонного возраста.

Напомним, ранее эту рысь уже видели в Красновишерске. Она забралась на дерево у одного из домов по улице Толстого и провела там несколько часов. По словам фотографа, рысь также вела себя спокойно.