Жители Красновишерска заметили рысь, которая забралась на дерево и провела там несколько часов.

Дикую кошку сфотографировал Алексей Зиновьев. Он рассказал, что рысь заметили жильцы одного из домов по улице Толстого в выходные. Автор фотоблога рассказал, что, когда он пришёл на место, то рысь спокойно сидела на дереве на уровне крыши двухэтажного дома. Почему она там оказалась, неизвестно.

«Когда фотографировал, она спокойно сидела на дереве, внизу никого не было. Часа три она точно сидела там, а когда стемнело — её уже не было», — рассказал Алексей Зиновьев.

Сообщение прокомментировали в Министерстве природных ресурсов региона. В минприроды пояснили, что в случае появления диких животных в черте и окрестностях населенного пункта, обнаружения фактов нетипичного поведения необходимо сообщить по номеру 112.

«Это единственный способ, при котором информация официально фиксируется и немедленно передается исполнителям», — сообщили в министерстве.

Диспетчер передаёт информацию в ЕДДС муниципалитета, которая затем сообщает о диком животном охотинспектору. Автор фотоблога ответил, что жильцы так и поступили — сообщили о рыси, которая находится в черте города.

Кстати, по словам специалистов, рыси нередко забираются на деревья. Так они охотятся, спасаются от угроз или просто отдыхают.