Штраф за попытку кражи нефти заплатил житель Пермского края, сообщили в региональном ГУ ФССП.

В Службе судебных приставов рассказали, что мужчина, работавший мастером участка, вступил в сговор с водителем автоцистерны, а также с предпринимателем, который планировал купить нефть. План хищения разработал водитель. Участники группы договорились, что излишки нефти будут сливать в накопитель, затем перекачают в цистерну и увезут на базу к покупателю.

В день совершения преступления мастер участка дал указание подчинённому заправить цистерну нефтью. В ёмкость залили более шести тонн сырья. Водитель поехал к месту сбыта с выключенной системой геолокации, однако довести преступный замысел до конца не удалось. В момент перекачки нефти их задержали сотрудники правоохранительных органов. Сырьё изъяли и отправили на экспертизу.

Суд признал участников группы виновными в покушении на кражу в крупном размере, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Всем назначили крупные штрафы. Мастера участка обязали выплатить 200 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам. Должника предупредили о том, что в случае неуплаты штрафа наказание могут заменить. После этого мужчина заплатил всю сумму.