Подробности гибели 12-летней школьницы раскрыли в СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.

Речь о девочке, которая 18 ноября убежала от мамы по пути в школу. Несколько дней ребёнка искали правоохранители и волонтёры. Утром 22 ноября мама девочки подтвердила, что её дочь нашли погибшей.

Как пояснили сайту perm.aif.ru в Следственном комитете России по Пермскому краю, на месте работают сотрудник СК. Они устанавливают обстоятельства и причины гибели ребёнка.

«Следователями устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетней 2013 года рождения. Предварительно смерть не криминального характера», - рассказали в ведомстве.