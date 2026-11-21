Жители Прикамья заметили рыжую лису, которая спокойно передвигается в районе железной дороги и не боится людей. Животное заметили на станции «Шпальник» на 1533 км в Кунгурском округе.

Видеозапись рыжей хищницы, которая вышла к людям, опубликовали во «ВКонтакте». Судя по кадрам, животное совсем не боялось прохожих, бегало среди них. Пассажиры поезда тоже, не боясь, снимали лисицу с близкого расстояния.

Вместе с тем важно помнить о безопасности. Дикие лисы часто являются переносчиками бешенства, контактировать с ними может быть небезопасно для жизни и здоровья.

Специалисты отмечают: в последние годы лисы всё чаще выходят к людям — особенно в холодное время года, когда в лесу сложнее найти пропитание. Аналогичные случаи фиксировали в регионе и раньше.