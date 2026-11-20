Друзья, родные и близкие 20 ноября проводили в последний путь контрактника Ивана Санникова из Еловского округа, который погиб на СВО, рассказали в местной администрации.

Иван Сергеевич родился 14 января 1990 года в селе Елово. Воспитывался в большой многодетной семье, где кроме него было ещё пятеро детей.

Педагоги рассказывают, что Иван был старательным учеником. В школьные годы он увлекался техникой, любил ремонтировать различные приборы. особенно нравилась ему физика. Мальчик с удовольствием отправлялся в походы и в турпоездки.

В 2006 году, окончив 9 классов Еловской средней школы. Иван переехал в Чайковский и поступил в профессиональное училище № 60, где выучился на электрогазосварщика. окончив в 2008 году училище, Иван вернулся на родину, в Елово. Здесь он женился. В 2011 году в семье родилась дочь.

Друзья рассказывают, что Иван всегда был дружелюбным, общительным и отзывчивым человеком.

В 2015 году Иван вместе с семьёй переехал в посёлок в Воткинском районе. Затем длительное время трудился на вахтах, часто уезжая из дома.

25 декабря 2025 года Иван Сергеевич принял решение заключить контракт с Минобороны РФ. Он служил в Донецкой области.

16 марта 2026 года, выполняя одно из боевых заданий, Иван Сергеевич погиб. Он до последнего момента оставался верным присяге.

Напомним, 16 ноября в Пермском крае простились с погибшим на СВО рядовым Дмитрием Тиуновым