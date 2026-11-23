Губернатор Дмитрий Махонин сообщил о сбитии 56 вражеских беспилотников над Пермским краем в своих соцсетях.

Глава региона рассказал, что в результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках.

«По предварительной информации, есть погибший. Выражаю искренние соболезнования близким. Ещё два человека получили лёгкие осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оперативные службы работают на месте, идёт устранение последствий атаки», — написал Дмитрий Махонин.