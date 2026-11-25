В районе Хамовники продолжается возведение ледового Дворца спорта общей площадью порядка 80 тысяч квадратных метров. Объект готов на 15 процентов, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Развитие социальной и спортивной инфраструктуры столицы полностью отвечает задачам и ориентирам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«На территории Олимпийского комплекса “Лужники” возводят Дворец спорта по адресу: улица Лужники, владение 24, строение 2. В рамках строительства уже завершены все подготовительные работы, ведется устройство конструктива подземной части. Площадь восьмиэтажного здания составит около 80 тысяч квадратных метров. Центральным элементом станет большая трансформируемая ледовая арена примерно на 12 тысяч мест: при необходимости размеры площадки можно будет изменять в соответствии с разными форматами. Кроме того, в комплексе появятся тренировочное ледовое поле и музей», – цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы слова Владимира Ефимова.

Из-за близости Москвы-реки и водонасыщенных грунтов для здания выбрали свайно-плитный фундамент. Конструкция из буронабивных и железобетонных свай, объединенных монолитной плитой, позволяет равномерно распределить нагрузку на глубокие несущие слои почвы. Котлован разрабатывали под защитой двухъярусной распорной системы с ограждением из шпунта Ларсена.

Помимо двух ледовых площадок для хоккея, фигурного катания и крупных зрелищных шоу, в комплексе оборудуют универсальный спортзал, зоны силовой подготовки, просторные холлы и рекреационные пространства.

Кроме того, во Дворце спорта будут находиться помещения для музея хоккейного клуба «Спартак», кафетерия, сувенирных и спортивных магазинов, административных служб и зала для проведения мероприятий.