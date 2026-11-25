Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн поздравил предприятие с юбилеем и отметил, что это образцовый пример социально ответственного бизнеса и современное производство с масштабными инвестициями, на котором трудятся более 8 тысяч работников и членов их семей.

«Сегодня компания „ЛУКОЙЛ“, наш надёжный стратегический партнёр, отмечает 35-летие со дня основания. Компания пришла в Республику Коми в сложное послеперестроечное время, когда нефтедобыча была на историческом минимуме. Сейчас „ЛУКОЙЛ“ — это современное производство, масштабные инвестиции, более 8 тысяч работников и членов их семей, а также образцовый пример социально ответственного бизнеса», — отметил руководитель региона.

Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что с первых дней присутствия в регионе компания принимает самое активное участие в экономическом и социальном развитии республики. Ежегодно она инвестирует десятки и сотни миллионов рублей в модернизацию объектов образования, культуры и спорта, а также в благоустройство общественных пространств. Глава региона отметил ряд проектов, реализованных в 2026 году.

Среди них — ремонт здания кинотеатра «Томлун» с прилегающей территорией в Усинске, а также капитальный ремонт кровли Академического театра оперы и балета Республики Коми, ремонт школ в сёлах Петрунь, Зеленец и Корткерос, обустройство скейт-парка с памп-треком в посёлке Ярега, создание зон отдыха в Ухте и благоустройство территории возле ухтинского городского Дворца культуры.

Глава региона поблагодарил руководство и коллектив компании за профессионализм, ответственность и искреннюю заботу о республике, пожелав новых успехов и процветания.

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