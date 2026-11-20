Сотрудники Пермской городской службы спасения рассказали, как оказывали помощь выпавшему из окна коту, в официальном сообществе службы в соцсети.

«Это произошло 16 ноября. Жители Перми позвонили по номеру „112“, рассказали, что их кот выпал из окна на крышу пристроя, и очень просили помочь», — поделились спасатели.

На место выехали представители группы оперативного реагирования № 11. Им удалось добраться до застявшего на крыше животного и передать его хозяевам.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что пермские приставы спасли из дома должников 57 истощённых животных. Изначально двух жителей Перми суд обязал освободить жильё, которое они несколько лет снимали у собственника из-за многотысячных долгов. Но когда сотрудник ведомства вышел на место, он обнаружил в квартире 39 собак и 18 кошек — истощённых и неухоженных. Животных передали в приют. Только после того, как всех кошек и собак перевезли на новое место жительства, процесс выселения возобновили.