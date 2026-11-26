Бывший депутат Краснокамской городской думы, генеральный директор ООО «Институт промышленного строительства» Николай Скрипников спас девушку, которую нашёл замерзающей на остановке в микрорайоне Пролетарский, сообщает URA.RU.

По данным издания, это случилось 25 ноября, около восьми утра. Скрипников ехал на работу и на остановке общественного транспорта заметил девушку — в одной футболке и босиком. Знакомые рассказывают: возможно, она убегала от кого-то из дома и сильно замёрзла. Сам экс-депутат произошедшее подтвердил.

Он остановил машину, взял девушку на руки и отнёс в салон. На помощь пришли другие автомобилисты — помогли открыть двери. Пострадавшая сильно окоченела и почти не подавала признаков жизни: держались лишь слабое дыхание и реакция зрачков на свет.

По дороге к больнице Скрипников увидел машины скорой помощи, остановился и объяснил медикам ситуацию. И только когда девушку начали перекладывать в скорую, стало видно: она в крови. Бригада предварительно диагностировала колотое ранение живота.