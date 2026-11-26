В ночь с 25 на 26 ноября на 1388 км перегона «Чайковская — Шабуничи» Свердловской железной дороги пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своих соцсетях.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства происшествия.