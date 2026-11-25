В четверг, 26 ноября, в отдельных районах Пермского края ожидаются изморозь и гололедица на дорогах, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий. Спасатели прогнозируют связанные с непогодой риски: обрывы линий электропередачи, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, заторы и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

«Рекомендуем жителям Прикамья избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укреплёнными конструкциями. Родителям советуют не позволять детям приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега», — посоветовали в МЧС.

При авариях на электросетях важно обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. Личный автотранспорт не следует парковать рядом с деревьями и столбами.