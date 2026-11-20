Специалисты ГИС-центра ПГНИУ назвали дату, когда в регион придёт метеорологическая зима.

По словам синоптиков, этим днём станет 24 ноября. Отмечается, что в северных и восточных районах края этот период начался ещё в начале месяца. Метеорологической зимой считается время, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже нуля. С этого момента заморозки становятся регулярными, а на земле начинает формироваться устойчивый снежный покров.

Температура воздуха в Пермском крае опустится до 0…-5 °С. Уже в этот день снег может лечь на юге региона и в краевой столице. Более интенсивные снегопады возможны из-за Черноморского циклона, который принесёт осадки в Черноземье, а затем сместится к Уралу.