На пермской эспланаде приступили к монтажу 33-метровой новогодней елки, сообщает Законодательное собрание Пермского края в соцсетях.

Установка должна завершиться к 14 декабря. Вместе с ней установят и декорацию «Звёздная ночь». Эту модель искусственной ёлки власти приобрели в 2025 году. Новогодняя ёлка, по плану, простоит до 24 февраля следующего года. После этого начнётся демонтаж праздничных конструкций.

«Сейчас идёт сборка её основания и ограждений», — уточнил аккаунт краевого парламента.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о том, что первые огни на новогодних ёлках в Перми зажгут 12 декабря.

Торжественная церемония зажжения праздничной ели в парке им. А. П. Чехова состоится 12 декабря в 16:00, а в парке «Счастье есть» — в 17:00.