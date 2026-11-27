Глава Перми 26 ноября подписал постановление о соблюдении курьерскими сервисами требований по передвижению средств индивидуальной мобильности.
Документ касается велосипедов и мопедов, которые используются для доставки на территории города.
В постановлении зафиксированы порядок соблюдения требований по передвижению СИМ, зоны доставки, ограничения скорости и участки, где движение запрещено. Новые требования городские власти введут с 1 марта 2027 года.
По документу все СИМ без исключения должны иметь идентификационный номер или государственный регистрационный знак и спутниковое оборудование для непрерывной передачи данных о скорости и местоположении.
Максимальная скорость ограничена: для велосипеда или самоката — до 25 км/ч, для мопеда — до 50 км/ч. Для СИМ с электродвигателем введено программное ограничение до 25 км/ч. Сотрудник службы доставки обязан передвигаться только в шлеме.
В зоны ограничения скорости вошли городской центр, улицы особого градостроительного значения и магистрали городского значения.