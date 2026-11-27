Худрук пермского театра «У Моста» Сергей Федотов стал ответчиком по делу на 10 миллионов рублей, сообщает «Новый компаньон».
По данным издания, 8 декабря в суде пройдут два предварительных слушания по прокурорским искам к Сергею Федотову. Прокуратура просит признать недействительными договоры 2024-2026 годов и взыскать с худрука гонорары на сумму 10,4 миллиона рублей.
Кроме того, надзорный орган требует департамент культуры и молодёжной политики Перми изменить выговор Федотову на увольнение в связи с утратой доверия.
По версии пермской прокуратуры, Сергей Федотов при постановке спектаклей выступал и как режиссёр, и как художник, и как создатель музыкального оформления, без согласования с департаментом культуры. Истец считает это сделками с личной заинтересованностью в виде получения денежных средств.