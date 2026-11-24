В Чусовом Пермского края завершено исполнительное производство в отношении местной организации, которая устранила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в гостинично-развлекательном комплексе на улице Мира, 4А, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Ранее суд обязал юридическое лицо в течение года привести в порядок три здания общей площадью более 2200 квадратных метров, однако в отведенное время решение выполнено не было. Материалы были переданы в службу судебных приставов.

После предупреждений об административной и уголовной ответственности собственник провёл масштабные работы. Например, смонтирована адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и система оповещения о эвакуации, а также установлены автоматические установки пожаротушения и система противодымной вентиляции. Кроме того, обустроены дополнительные эвакуационные выходы из пищеблока и цокольного этажа.