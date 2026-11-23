Погибший и пострадавшие есть в результате атаки БПЛА на Пермский край, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Утром 23 ноября вражеские беспилотники атаковали несколько промышленных объектов в Пермском крае. По предварительной информации, один человек погиб. Глава региона выразил соболезнования близким. Также Дмитрий Махонин рассказал о пострадавших.
«Ещё два человека получили лёгкие осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор.
На месте ЧП работают оперативные службы, а также прокурор района.