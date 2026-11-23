Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников, сообщает надзорный орган в своих соцсетях.
По поручению прокурора края Павла Бухтоярова на место для координации работы экстренных и оперативных служб выехал прокурор района.
«Сегодня, 23 ноября, в результате атаки беспилотников в Перми повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали, им оказана необходимая медицинская помощь», — сообщает Прокуратура Пермского края.
Ранее сайт perm.aif.ru со ссылкой на губернатора Дмитрия Махонина сообщал о сбитии 56 вражеских беспилотников над Пермским краем утром 23 ноября. В регионе несколько часов действовал режим «Беспилотная опасность», дважды вводился режим «Ковёр». Аэропорт Перми вводил ограничения на выпуск и приём самолётов. В 11:37 режим «Беспилотная опасность» был снят.