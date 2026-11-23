Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников, сообщает надзорный орган в своих соцсетях.

По поручению прокурора края Павла Бухтоярова на место для координации работы экстренных и оперативных служб выехал прокурор района.

«Сегодня, 23 ноября, в результате атаки беспилотников в Перми повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали, им оказана необходимая медицинская помощь», — сообщает Прокуратура Пермского края.