Минтранс Пермского края предупредил водителей о закрытии площадки отдыха на трассе.

Это связано с межведомственными учениями, которые пройдут 1 декабря. Изначально планировалось перекрыть участок федеральной трассы М-12, однако 28 ноября стало известно, закроют въезд на площадку отдыха в направлении Екатеринбурга. На ней нельзя будет остановиться период с 16:00 29 ноября до 17:00 1 декабря.

Отмечается, что для водителей будут доступны площадки отдыха на км 1340 и км 1469.

«Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», — написали в министерстве.

Напомним, в Перми курьеров доставки начнут контролировать через спутник.