Фигуристы Злата Камалова и Данил Попов, выступающие в парном катании, выиграли золото среди юниорских спортивных пар на Tallinn Trophy.

14-летняя Злата и 17-летний Данил тренируются в Перми, в группе Павла Слюсаренко. В начале сезона 2026/27 они сменили спортивное гражданство, перейдя под флаг Грузии. Но тренировочный штаб при этом остался у ребят прежним.

На турнире Tallinn Trophy, соревнованиях из серии «Челленджер», Злата Камалова и Данил Панов заняли первое место и в короткой, и в произвольной программе. Их общая сумма за два проката — 155.78 балла.

Серебро получили итальянцы Джолена Гроне и Мануэль Росси (135,93). Бронза у словацкой пары Лаура Хекова — Алекс Валки (122,48).

Кроме победы в Таллине в активе Камаловой и Панова в этом сезоне также второе место на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске, где они проиграли испанцам Аните Мапелли и Ноа Кесаде Грау.

Выступая в прошлом сезоне за Россию, Злата Камалова и Данил Панов были бронзовыми призёрами юниорского этапа российской серии Гран-при и заняли шестое место на первенстве России среди старшего возраста.