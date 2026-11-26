Американская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях на Играх-2026 Эмбер Гленн и профессиональный танцовщик, хореограф, уроженец Перми Паша Пашков заняли второе место в 35-м сезоне американского телевизионного шоу «Танцы со звёздами», сообщает Sport.24.

Победителями юбилейного телепроекта стали двукратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Эзра Фреч и Даниэлла Карагач, танцовщица и жена Пашкова. Итоговые места определялись с учётом оценок жюри и зрительского голосования.

Чтобы участвовать в этом шоу, трёхкратная чемпионка США по фигурному катанию Эмбер Гленн даже пропустила этап Гран-при ISU «Skate America».

Их пара с Пашей Пашковым привлекла внимание с первых выпусков проекта. Особенно ярким был номер «Танго», активно завирусившийся в интернете.

В финальном выпуске Эмбер и Паша выступали под песню Мадонны «Like a Prayer». Ту самую, под которую Эмбер Гленн катала свою короткую программу в минувшем олимпийском сезоне.