Уроженец Перми, танцовщик и хореограф Паша Пашков получил титул «Самый сексуальный профессиональный танцор „Танцев со звёздами“ в США», сообщает журнал People.

В этом телевизионном шоу, проходившем нынче в 35-й раз, Пашков участвовал вместе с американской фигуристкой, олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях на Играх-2026 Эмбер Гленн. Их пара заняла в шоу второе место.

До этого лучшим результатом 40-летнего Паши Пашкова в американских «Танцах со звёздами», в которых он выступает уже восемь лет, была бронза в 2023 году. Он получил её в паре с участницей реалити-шоу Арианой Мэдикс.

Бальными танцами Пашков начал заниматься ещё в родной Перми. Когда ему было 15, его отец выиграл грин-карту в лотерее, и семья переехала в США. Там занятия танцами продолжились. Партнёрша Паши Даниэлла Карагач впоследствии стала его женой.

Даниэлла активно поддерживала мужа в «Танцах со звёздами-2026», призывая читателей журнала People голосовать за него в номинации «Самый сексуальный профессиональный танцор». А после объявления о его победе в прямом эфире шоу с улыбкой сказала, что у неё «особые планы на празднование этой победы».