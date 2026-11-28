Бывший федеральный инспектор Виктор Шеин скончался в Перми, передаёт «Ъ-Прикамье».

Виктор Шеин родился 12 июня 1955 года. После окончания школы он поступил в Пермcкий государственный университет, где осваивал профессию преподавателя и переводчика с английского и испанского языков.

С 1979 года по 1981 год Виктор Шеин служил в Ленинском ОВД Перми, а также трудился секретарём комитета комсомола одного из пермских НИИ и инструктором идеологического отдела Ленинского райкома комсомола Перми. В 1991 году он перешёл на работу в компанию «ЭКС Лимитед», где его коллегой был будущий министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев.

В 1996 году Трутнева избрали мэром Перми, и Виктор Шеин возглавил аппарат городской мэрии. После победы будущего министра на губернаторских выборах в декабре 2000 года Шеина назначили руководителем аппарата областной администрации.

В 2005 году Виктор Шеин получил должность главного федерального инспектора, которую занимал до декабря 2006 года. Тогда он оставил пост после выборов в краевое законодательное собрание. С 2010 по 2012 год Шеин руководил Ленинским районом Перми.

28 ноября Виктор Шеин ушёл из жизни из-за болезни. Траурная церемония прощания состоится 2 декабря в 11:00 в Органном зале.