Здание Пермской художественной галереи стало лучшим архитектурным проектом, сообщается на сайте премии «Золотой Трезини».

В Эрмитажном театре состоялась церемония вручения IX Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». В Петербурге объявили имена лауреатов сезона, среди них и представители из Перми.

Так, новое здание Пермской художественной галереи признали лучшим архитектурным проектом. Авторами заявлены Сергей Чобан, Игорь Членов, Алексей Шубкин.