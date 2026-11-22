Здание Пермской художественной галереи стало лучшим архитектурным проектом, сообщается на сайте премии «Золотой Трезини».
В Эрмитажном театре состоялась церемония вручения IX Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». В Петербурге объявили имена лауреатов сезона, среди них и представители из Перми.
Так, новое здание Пермской художественной галереи признали лучшим архитектурным проектом. Авторами заявлены Сергей Чобан, Игорь Членов, Алексей Шубкин.
«Некоторые из сохранившихся зданий промышленного назначения теперь стали частью комплекса галереи — между малоэтажными краснокирпичными корпусами возведен новый пятиэтажный объем с динамичным силуэтом, складывающимся из сочетания разномасштабных двухскатных кровель», — написано в заявке проекта.