Поиски 12-летней девочки, сбежавший от мамы, завершились в Перми, сообщает 59.RU.

Речь о подростке, которая пропала утром 18 ноября. В тот день мама вела девочку в школу, но в какой-то момент ребёнок убежал. Несколько суток в Перми шли поиски.

Вечером 21 ноября в Сети стали появляется сообщения о том, что девочка погибла. Поисковые отряды информацию не подтверждали. Утром 22 ноября мама пропавшей рассказала, что её дочь действительно нашли погибшей.

Редакция perm.aif.ruприносит соболезнования родным и близким девочки.