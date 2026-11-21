15-летний школьник, пропавший без вести в деревне Кондратово Пермского муниципального округа, найден живым. Об этом сообщили волонтёры отряда «Прикамье. Поиск».

«Найден, жив. Просьба снять репосты», — сообщили волонтёры. Они поблагодарили граждан за помощь и попросили снять репосты в соцсетях.

Напомним, 15-летний юноша пропал без вести утром 21 ноября. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Поиски велись с участием волонтёров и полиции.

Кроме того, до сих пор не найден мужчина, который пропал в Перми по пути с вокзала. Его поиски продолжаются. Волонтёры призывают всех, кто обладает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию или поисковому отряду.