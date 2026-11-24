Актриса театра и кино Катерина Шпица рассказала, как её старший сын Герман неожиданно для неё тоже захотел стать артистом.

Она поделилась этим в беседе с изданием «Кино Mail» на юбилейной, 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортёр». По словам Шпицы, раньше сын не проявлял особого интереса к её работе, и она не думала, что такой интерес у него появится.

«Несколько лет назад ничто не предвещало. Никакого особенного романтизма он не испытывал, когда ездил с нами на съёмочные площадки. Мы и не думали, что он на это решится. А потом в один прекрасный день сказал: я хочу быть артистом», — поделилась Катерина Шпица с журналистами.

Сейчас 14-летний Герман ходит в театральную студию и посещает спецкурс по операторской работе. Актриса подчеркнула, что не препятствует выбору сына и во всём его поддерживает.

«Я верю в судьбу. Как ни дави, как ни контролируй, призвание человека — это прежде всего», — сказала она.