Перебоев с производством и отпуском топлива не ожидают в Пермском крае, сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на свой источник.

После атаки вражеских беспилотников на промышленные объекты Пермского края многие жители переживали, что начнут проблемы с топливом. А на заправках образовались очереди.

Но, по данным ключевого поставщика, запас топлива есть, а все логистические цепочки налажены.

«Уровень потребления топлива в регионе в ноябре на 20-25 процентов ниже, чем в летние месяцы. На АЗС имеются запасы бензина», — уточнили в компании.

Жителей просят заправляться только по мере необходимости и не создавать искусственных ажиотаж.