Перебоев с производством и отпуском топлива не ожидают в Пермском крае, сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на свой источник.
После атаки вражеских беспилотников на промышленные объекты Пермского края многие жители переживали, что начнут проблемы с топливом. А на заправках образовались очереди.
Но, по данным ключевого поставщика, запас топлива есть, а все логистические цепочки налажены.
«Уровень потребления топлива в регионе в ноябре на 20-25 процентов ниже, чем в летние месяцы. На АЗС имеются запасы бензина», — уточнили в компании.
Жителей просят заправляться только по мере необходимости и не создавать искусственных ажиотаж.