Микрорайоны Перми остались без электричества на весь день, сообщает ЕДДС.

По данным диспетчерской службы, 24 ноября до 17:00 без света остались жители микрорайона ПДК:

Ул. Домостроительная (1-27 нечет., 2А);

Ул. Оргалитовая, 9;

Ул. Щербакова 14, 16. 18.

Также до 17:00 электричества не будет в микрорайоне Верхняя Курья:

6-я Линия, 31, 53, 57, 66;

7-я Линия (24-52 чёт., 25-73 нечёт.);

8-я Линия, 47.

В микрорайоне Молодёжный электроснабжения не будет 24 ноября до 18:00:

Ул. Первомайская, 16, 16/5.

Как пояснили в пермском филиале «Россети Урал», отключение носит плановый характер. Все потребители были заранее предупреждены о работах на сетях.