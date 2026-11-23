Чемпион России по плаванию Анатолий Виноградов скончался в Перми 22 ноября, сообщили в спорткомплексе «Олимпия».

В спорткомплексе рассказали, что Анатолий Виноградов родился 29 июля 1962 года в Перми, а детство прошло в Ульяновской области, куда семья переехала, когда ему было семь лет. Он с отличием окончил с отличием и поступил в Волгоградский государственный институт физической культуры. Учился он тоже успешно, достиг успехов в спорте. В 1980 году стал чемпионом РСФСР по плаванию.

Работать тренером начал в Березниках, более 20 лет назад вернулся в Пермь.

Анатолий Виноградов работал старшим тренером «Олимпии», был мастером спорта СССР по плаванию. За годы тренерской деятельности он подготовил восемь мастеров спорта СССР и России по плаванию, в том числе победителей и призеров первенств России, рекордсменов Пермского края.

«Плаванию Анатолий Витальевич посвятил жизнь, а с воспитанниками он щедро делился своим опытом, знаниями и любовью к плаванию», – рассказали в спорткомплексе.