Пьеса пермского драматурга Ильи Губина «Где твоё сердце, или Пока не зацветёт плакун-трава» (6+) вошла в десятку лучших произведений для зрителей 6–12 лет, сообщает «Новый компаньон».

Список опубликовала драматургическая лаборатория «ПЬесочница». Мероприятие проходит в рамках Межрегионального детского театрального фестиваля «Б’АРТ’О» Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. В этом году на конкурс было прислано более 70 детских пьес.

Пьеса «Где твоё сердце, или Пока не зацветёт плакун-трава» отсылает к немецким романтическим сказкам, но имеет полностью оригинальный сюжет. В центре повествования — ведьма Мехтхильда, которая готовит эликсир вечной молодости. Для его приготовления не хватает лишь одного ингредиента — сердца прекрасной девушки.

Ранее пьеса Ильи Губина входила в лонг-лист Международного конкурса новой драматургии «Ремарка» в номинации «Маленькая Ремарка. Сказка» и лонг-лист Международного конкурса драматургов «Евразия» в номинации «Пьеса для детского театра».