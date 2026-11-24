Сотрудника администрации Губахинского округа Прикамья Анастасия Кирьянова ушла из жизни, сообщили в пресс-службе ведомства.

Она трудилась специалистом в управлении культуры, спорта и молодёжной политики. Отмечается, что Анастасия Кирьянова по-настоящему переживала за результат и вкладывалась в каждый проект, а коллегам относилась с теплотой, всегда их поддерживала и старалась помочь.

23 ноября стало известно, что Анастасия Кирьянова скоропостижно скончалась. У неё остались супруг и дети. О причинах смерти девушки не сообщается.

«От всего сердца разделяем их боль и выражаем самые искренние, глубокие соболезнования», — написали в администрации.

Напомним, ранее в Перми умер чемпион России по плаванию Анатолий Виноградов.