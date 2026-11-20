Розничный кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка превысил 2 трлн рублей по итогам девяти месяцев 2026 года.

С начала года показатель вырос на 10%. Наибольшая динамика отмечена в Республиках Марий Эл (+13%) и Татарстан (+11%).

Аналитика показала, что портфель жилищных кредитов на девяти территориях увеличился на 11% до 1,4 трлн рублей. При этом самый большой рост показали Республики Марий Эл (+15%) и Мордовия (+13%). За первые девять месяцев 2026 года жителям было выдано более 282 млрд рублей на улучшение жилищных условий, что на 55% больше, чем годом ранее.

Пик выдач пришёлся на сентябрь, что стало следствием ожидаемого завершения программы "Семейная ипотека" по прежним условиям.

Портфель потребительских кредитов банка превысил 317 млрд рублей. Наибольший рост был зафиксирован в Республике Марий Эл (+6%). Объём оформленных потребительских кредитов жителями с января по октябрь составил 188 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Преодоление 2 трлн рублей по портфелю розничного кредитования — это не просто цифра, а отражение реальных потребностей жителей девяти регионов. Мы понимаем, что за каждой выданной суммой стоит конкретная жизненная цель — будь то покупка первой квартиры, поездка с семьей на отдых или приобретение автомобиля. Поэтому кредиты остаются для людей важным финансовым инструментом, который помогает воплощать мечты в реальность здесь и сейчас», — прокомментировал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.