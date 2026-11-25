Стратегическая сессия «Технологический бизнес в межвузовском кампусе: робототехническое направление» прошла 20 ноября на III Всероссийском форуме по развитию технологического предпринимательства «Большая разведка».

Организатором встречи выступила Дирекция межвузовского кампуса Пермского края совместно с Пермским Политехом. Сессию вёл руководитель Дирекции кампуса Оскар Ягафаров. В обсуждении приняли участие представители отрасли — основатели и генеральные директора компаний «Роботех», «Промобот», «Ф2 Инновации», руководство и сотрудники вузов, представители академического сообщества и организаций.

Участники обсудили параметры размещения инженерных подразделений и лабораторий предприятий по производству роботов и робототехнике в кампусе, а также условия для развития отрасли. Отдельно обсуждался вопрос о новом формате взаимодействия и кластерный подход к организации экосистемы межвузовского кампуса.

Для вузов интерес представляют совместные с индустриальными партнёрами межвузовские лаборатории. Совместное использование оборудования могло бы снизить затраты на содержание собственных лабораторий и дать студентам возможность включаться в работу над производственными задачами уже во время обучения. Для этого участники предложили формировать проектные команды из будущих инженеров, аналитиков и управленцев. Такие команды могли бы работать на оборудовании предприятий под руководством наставников.

Кампус также предложили использовать как «витрину возможностей» вузов, научных команд и технологических предприятий. Здесь промышленные заказчики могли бы знакомиться с разработками, оценивать, какие операции на их производстве можно роботизировать, и находить партнёров для решения конкретных задач.

«Сегодня мы услышали, чего предприятия и вузы ждут от кампуса. Когда в кампусе инженерное подразделение и университетская лаборатория работают рядом, учёные, инженеры и студенты могут вместе проверить разработку на оборудовании и сразу доработать её. Предприятию это позволяет получить доступ к интеллектуальному потенциалу вузов, а университетским командам — работать над конкретными производственными задачами, — отметил Оскар Ягафаров, комментируя итоги встречи.

Межвузовский кампус Пермского края создается благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети».