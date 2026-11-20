Конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий запущен в Перми, сообщил глава города Эдуард Соснин.

В этом году единая концепция получила название «Истории, рассказанные маршрутами города». Ее разработали специалисты Института территориального планирования.

Согласно задумке, Комсомольский проспект должен превратиться в «Золотую аллею» с мотивами листьев гинкго, улица Сибирская станет «Улицей роз» с цветочным декором, а улица Ленина — «Улицей-праздником» со сказочными сюжетами. Бизнесу рекомендуют придерживаться этой стилистики при украшении своих объектов.

Обязательным условием для участников является наличие светового оформления входных зон и прилегающих территорий. Заявки принимаются до 18 декабря 2026 года в администрациях районов по месту нахождения предприятия. Сам конкурс пройдет в два этапа с 20 ноября по 29 декабря. Победителей определят в пяти номинациях, среди которых промышленные предприятия, крупные и средние торговые объекты, а также общепит и сфера услуг.

Лидеров наградят дипломами и ценными призами. Кроме того, лучшие идеи войдут в общее световое оформление города и в туристические маршруты зимних праздников.